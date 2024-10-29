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PKK'ya büyük darbe! Turuncu kategorideki PKK'lı İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Turuncu kategorideki PKK'nın sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:06
PKK’ya büyük darbe! Turuncu kategorideki PKK’lı İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN 2️⃣ PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️

🟧Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen "GÜRZ-24" operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi❗️

🚩Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri himayesinde zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen, JÖH, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularıyla icra edilen temas aramasında etkisiz hale getirilen teröristlerin;

📍Sözde Botan Eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri,
📍Bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları,
📍Yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri,
📍13 Eylül 2023 tarihinde, Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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