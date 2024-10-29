Başkan Erdoğan, TUSAŞ’a düzenlenen saldırıyla ilgili terör baronlarına dikkat çekti

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli mesajlar verdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının zamanlamasının manidar olduğunu belirten Erdoğan "Terör, yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Ne zaman diyalog zemini güçlense terör devreye giriyor. Aynı senaryonun tekrar sergilenmesine sessiz kalmayacağız" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık" ifadesini kullanan Erdoğan, "Terörü kaynağında kurutma stratejisinden bir adım geri atmayacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizden de kopmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar" diye konuştu.



FAHİŞ FİYAT KÖPÜĞÜ ORTADAN KALKTI

Enflasyonda düşüşün devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız" dedi.



Erdoğan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin "FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşının ağababalarının kucağında ölmesi herkese ibret olmalıdır" ifadelerini kullandı.