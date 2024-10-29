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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'den 29 Ekim tebriği: Dünyanın güç merkezi Türkiye!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Dinamik ve aktif şekilde gelişen, bölgesel işbirliğinin omurgasını oluşturan müstesna ilişkilerimiz, bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağlamakta, tüm Avrasya için önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye'nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor. " ifadeleri kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:24 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’den 29 Ekim tebriği: Dünyanın güç merkezi Türkiye!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü, uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke olarak girmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

Aliyev, Türkiye'nin büyük başarılarının Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğinde yürütülen politikalar ve sıkı çalışmalar sonucunda mümkün olduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye'nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek zirvede bulunmasından sarsılmaz kardeşliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Dinamik ve aktif şekilde gelişen, bölgesel işbirliğinin omurgasını oluşturan müstesna ilişkilerimiz, bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağlamakta, tüm Avrasya için önemli bir rol oynamaktadır.

Gücünü ortak tarihimizden, zengin milli ve manevi değerlerimizden, halklarımızın kardeşlik ve birliğinden alan Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliğinin bundan sonra da ortak çabalarımızla 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da derinleşip güçleneceğine inanıyorum."

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