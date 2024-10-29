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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "İstiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:57
Emine Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: İstiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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