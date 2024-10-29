Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının eyleminde İsrail bayrağı açıldı

İsrail, Gazze'de katliam yaptı. Tam 43 binden fazla insanın canını aldı. Bu vahşete sessiz kalmayan Ankara'ya da her fırsatta parmak salladı. Türkiye düşmanlarıyla ittifak yapmaya kalkıştı. Bölücü terör örgütü PKK ve yandaşlarına yanaştı. Onları kışkırtmaya başladı. Bunun son örneği de önceki gün Almanya'nın Köln şehrinde yaşandı.



Kanlı örgütün yandaşlarının düzenlediği eylemde İsrail bayrağı açıldı. Örgütün paçavralarını ellerinde sallayan bazı terör yandaşlarının da İsrail bayrakları taşıdığı anlaşıldı. Görüntülerde kansızların Türkler'e saldırdığı ancak Alman polisinin müdahalede bulunmadığı ortaya çıktı. Bu hain ittifaka sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki yağdırdı.

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