9. Yargı Paketi TBMM’den geçti o tarihte ele alınacak! 9. Yargı Paketi 22 madde ve içeriği... Adalet Bakanı Tunç AÇIKLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 9. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın ardından çarşamba günü açılacak Genel Kurul, 22 maddeden oluşan yeni düzenlemeleri ele alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, çalışmaları tamamlanmak üzere olan paketin Cumhurbaşkanı ile yapılacak son istişarelerin ardından şekilleneceğini belirtti.

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9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında 14 Ekim tarihinde şu açıklamalarda bulundu;

"9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır."