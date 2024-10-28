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Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Malatya'da 5.9, Çanakkale'de 4.3, Adana'da 5.0... Peş peşe meydana gelen depremler büyük panik yarattı. Hareketli fay hatları araştırılırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada riskli bölgeleri gösterdi. Ersoy, "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir." dedi. Peki evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:18
Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Adana Kozan'da dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Ayvacık ise 4.3'le sallandı.

Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Bu depremler artçı mı öncü mü? Fay hatları nerelerde etkin? Son günlerde yaşadığımız depremler ne anlama geliyor? Tetikleyici özellikleri var mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"YENİ BİR DEPREM"

Bana göre bu artçı deprem değil başlı başına farklı müstakil bir deprem. Çünkü deprem olan 2023 yılında depremlerin olduğu fay zonunda değil bu. Komşu alanda. Dolayısıyla bana göre yeni bir deprem. Geçmiş depremin artçıları değil yeni bir deprem.

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