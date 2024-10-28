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SOLOTÜRK, İstanbul semalarında! Nefesler tutuldu: Cumhuriyet Bayramı öncesi selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibi sergilediği gösteri ile yine kendine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 19:13 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 19:13
SOLOTÜRK, İstanbul semalarında! Nefesler tutuldu: Cumhuriyet Bayramı öncesi selamlama uçuşu

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Boğaz'da selamlama uçuşu

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri (AA)SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri (AA)

Kuleli ve Boğaz çevresinde selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini seyredip cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında Cumhuriyet Bayramı öncesi selamlama uçuşu yaptı (AA)SOLOTÜRK İstanbul semalarında Cumhuriyet Bayramı öncesi selamlama uçuşu yaptı (AA)

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürdü.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında (AA)SOLOTÜRK İstanbul semalarında (AA)

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