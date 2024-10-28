SOLOTÜRK, İstanbul semalarında! Nefesler tutuldu: Cumhuriyet Bayramı öncesi selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.