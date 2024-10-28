Kılıçdaroğlu, iki makam aracını Genel Merkez’e iade etti

CHP ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar yeniden esti. Korumalarının yemekleri kesilen Kılıçdaroğlu, bu duruma tepki göstererek iki makam aracını iade etti.

CHP'li Levent Gök, "Yemek önemli değil ama engellenmesi incitici. Şık olmamış" sözlerini kaydetti. CHP'li Eren Erdem de, Gök'ün açıklamasını alıntılayıp "CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta, Artvin'de ölümün eşiğinden dönmüş, ve canıyla sınanmasına sebep olan yürüyüşünden geri adım atmamış bir isimdir. Koskoca CHP Genel Merkezi'nin, bir Genel Başkanı'nın CANINI KORUYAN "korumalarının yemeğini kesmesi" utanç duyulması gereken bir konudur!" sözlerini kaydetti.