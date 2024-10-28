Edirne Hamzabeyli gümrüğünde 103 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı

ZEHİR TACİRLERİNE GÜMRÜK MUHAFAZA ENGELİ! 103 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı 'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin ve 8.064 adet ecstasy hap cinsi uyuşturucu madde ile 34.958 adet tıbbi ilaç cinsi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli gümrüğünde 103 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada (Sosyal medya)

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde başlayan detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk Lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ TIBBİ İLAÇ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin bir diğer operasyonu ise, Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tıra yönelik gerçekleştirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390.550 Türk Lirası toplam 34.958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.