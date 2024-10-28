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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Öte yandan DEAŞ terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

4️⃣5️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23" operasyonlarında 2️⃣1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗

🚩Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

45 ilde DEAŞ operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin,
📍Geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri,
📍Örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

ANKARA YAPILANMASINA DARBE
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 17 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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