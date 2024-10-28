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Cumhuriyet'in 101. yılı Türkiye Yüzyılı'na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyet’in 101. yılı “Türkiye Yüzyılı”na yaraşacak şekilde törenlerle coşkuyla kutlanacak.

Fatma Göksu Fatma Göksu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Cumhuriyet’in 101. yılı Türkiye Yüzyılı’na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak

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Türk Milleti'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Cumhuriyet'in 101. Yılı, yarın yurdun dört bir yanında, KKTC'de ve dış temsilciliklerimizde büyük coşkuyla yapılacak kutlamalara sahne olacak. Kutlamalar çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Erdoğan'ın Anıtkabir'deki törenin ardından Milletin evi Külliye'ye geçmesi ve orada tebrikleri kabul etmesi bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle resepsiyon ve Külliye Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evindeki resepsiyona, siyasetçiler, sanatçılar, milli sporcularla birlikte yabancı konukların da bulunduğu 2 binin üzerinde davetli katılacak. Törenler kapsamında İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu icra edilecek. Türkiye genelindeki Askeri Müzeler de 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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