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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak. Kabine gündeminin ana konusu TUSAŞ’a yapılan hain saldırı olacak. Katil İsrail’in Gazze soykırımının yanı sıra 2025 yılı bütçesi ve enflasyon da masada olacak.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:34 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:49
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yarın saat 15:30 sularında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

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TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Atılacak adımlar ele alınacak.

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İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları da Ankara'nın yakın takibinde. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye'nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.

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EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

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