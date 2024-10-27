Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var!

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI TUSAŞ 'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısı nda değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Atılacak adımlar ele alınacak.

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İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları da Ankara'nın yakın takibinde. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.