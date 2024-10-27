Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında açıldığı günden bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşındığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı -Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı rekor kırdı (DHA)

Hattın yolcu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, hattın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.