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AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'e bıçaklı saldırı

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, iddiaya göre kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Yücel, Metin A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:22 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:22
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel’e bıçaklı saldırı

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Adana'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), trafikte çıkan tartışmada Metin A. (35) tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Saldırhan Metin A. (DHA)Saldırhan Metin A. (DHA)

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82066 Sokak'ta meydana geldi. AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, iddiaya göre kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Metin A., Yücel'i bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yücel, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

AK PARTİ ADANA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MURTAZA ÖNDER YÜCEL (DHA) AK PARTİ ADANA GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MURTAZA ÖNDER YÜCEL (DHA)

Yücel'in durumunun iyi olduğu bildirilirken, 9 suç kaydı bulunan Metin A. polisin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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