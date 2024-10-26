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Son dakika: Tarihi 'İmralı çıkışı' sonrası ilk açıklama! MHP lideri Bahçeli konuşuyor: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, tarihi 'İmralı Çıkışı'nın ardından Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşma yapıyor. Bahçeli, "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir." dedi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:21 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:50
Son dakika: Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası ilk açıklama! MHP lideri Bahçeli konuşuyor: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur. Bilmenin ve tanımanın davetkar, lütufkar izindeyiz.

Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir. Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır. 48 yıllık hayatını medyumu şükranla hatırlamak sosyal siyasal hayatımıza yansıtmak herkese düşen sorumluluk olsa gerektir.

"TÜRK İLE KÜRTLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ FARZDIR"

Ziya Gökalp, Türk düşünce hayatına damga vurmuş, kimlik bunalımlarına engel olmaya çalışmıştır. Onun Türklüğe bakışı laboratuvar kaynaklı değildir. Irkçılığı elinin tersi ile itmiştir. Nice medeniyetlere beşiklik yapan Anadolu'nun Türk medeniyetinin ebedi yurdu olduğunu teyit etmiştir. Fikri ile fitneye cephe açmıştır. Şu sözler merhum düşünürümüze aittir. Kürtler ve Türkler bin yıllık ortak bir tarihe, coğrafyaya ve dine sahiptir. Bugün ise ortak düşman ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler. O yüzden büyük bir inançla diyebiliriz ki Türklerin ve Kürtlerin birbirini sevmesi her her iki taraf için hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.

İlk olarak millet coğrafi bir zümre değildir. Bir imparatorluk dahilinde müşterek siyasi hayat yaşayanların mecbur değildir. Milletin teşekkül ve tekamülünde diğer mühim unsurların yanında işaret eden odur. Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir.

Türklüğe hizmet konusunda kimse bizimle yarışa girmesin. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Terörün kökünü kazıyacağız. Düşmanları sevindirmeyeceğiz.

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