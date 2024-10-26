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CHP'li belediyeler Cumhuriyet Bayramı kutlama konserlerine su gibi para akıtıyor!

Cumhuriyet Bayramı kutlama konserlerinde milyonlar havada uçuşuyor. Türkiye’nin en ünlü 20 sanatçısına CHP’li belediyeler 1.5 ile 6 milyon lira ödüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
CHP’li belediyeler Cumhuriyet Bayramı kutlama konserlerine su gibi para akıtıyor!

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Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine sanatçıların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına fuar gazinolarına benzetmesi tepkileri büyüttü. Türkiye'nin ünlü sanatçıları belediyelerin düzenlediği 29 Ekim kutlaması etkinliklerinde servet rakamlar alacak.

Belediyelerin sanatcılara götürdüğü tekliflerde milyonların havada uçuşması büyük tepki topladı. 'Bu sanatçılar Cumhuryit'in sanatçıları değil mi ki 1.5 ssaatlik konser 15 şarkı için milletin milyonlarını cebe atacak?' sorusu soruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Hadise konseri için 6 milyon lira bütçe ayırdığı iddia edildi.

SERVET ÖDENİYOR
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir'in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira harcadığı biliniyor. Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

ŞEVVAL SAM'A KIYAK
Geçtiğimiz hafta ise CHP'li Konak Belediyesi'nin şarkıcı Şevval Sam'a 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapacağı gündeme geldi. Bir çok CHP'li belediyenin de 2024 yılında Şevval Sam'a konser 'hediyesi' önerdiğini ortaya koydu.

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