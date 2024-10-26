Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Kander Babür son yolculuğuna uğurlandı (AA)



Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan,

Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile vatandaşlar katıldı.

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