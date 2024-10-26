MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2024 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek ve asil isim listesi...

Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Porsche Taycan model otomobilin sahibi olacak şanslı isimlerin belirlendiği çekiliş, 22 Ekim 2024'te yapıldı. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekilişi asil ve yedek isim listesine nereden ulaşılabilir? İşte çekiliş sonucuna dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirildi. Sonuçların ise 26 Ekim 2024 tarihinde yani bugün açıklanması bekleniyor. Kazananların isimleri ve detaylar için Magnum'un resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları takip edilebilir.