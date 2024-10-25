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Sosyal medya bunu konuşuyordu! Metrobüste askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alındı

İstanbul’da askeri kamuflaj kıyafetiyle toplu taşıma aracında yolculuk yaparken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi tepki çekmişti. Yabancı olduğu tespit edilen şahısın Beylikdüzü'nde gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 15:34 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 15:35
Sosyal medya bunu konuşuyordu! Metrobüste askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alındı

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İstanbul'da, askeri kamuflaj kıyafeti giymiş yabancı bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaptığı anlar sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Bu görüntülerin ardından, ekipler şahısla ilgili harekete geçti.

Metrobüse askeri kamujla binen kişi gözaltına alındıMetrobüse askeri kamujla binen kişi gözaltına alındı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen kamuflajlı kişi, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçlamasıyla işlem başlatılan şahsın sınır dışı edileceği açıklandı.

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