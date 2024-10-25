Sosyal medya bunu konuşuyordu! Metrobüste askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alındı

İstanbul'da, askeri kamuflaj kıyafeti giymiş yabancı bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaptığı anlar sosyal medyada infiale neden olmuştu.
Bu görüntülerin ardından, ekipler şahısla ilgili harekete geçti.
İstanbul'da, askeri kamuflaj kıyafeti giymiş yabancı bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaptığı anlar sosyal medyada infiale neden olmuştu.
Bu görüntülerin ardından, ekipler şahısla ilgili harekete geçti.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen kamuflajlı kişi, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçlamasıyla işlem başlatılan şahsın sınır dışı edileceği açıklandı.