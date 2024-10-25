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Bakan duyurdu: Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocuklarına 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını, 18 bin 522 öğrenciye 351,6 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:47 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:47
Bakan duyurdu: Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı. (Fotoğraf:X paylaşımı)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı. (Fotoğraf:X paylaşımı)

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18 bin 522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız"

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