FETÖ’cü Mehmet Baransu’nun cezası onandı!

FETÖ'nün medyadaki operasyon merkezlerinden Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FETÖ'CÜ BARANSU'NUN CEZASI ONANDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Daire, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Baransu hakkında 19 Temmuz 2020'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.