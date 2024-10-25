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Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Tekin saat vererek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 ilimizde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:11 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 21:40
Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Tekin saat vererek duyurdu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 ilimizde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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