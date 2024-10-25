Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula! Sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu açıklandı mı?

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat sonuçları için son dakika MEB duyuruları takip ediliyor. Bakan Tekin'in açıklaması üzerine sonuçların 22.00'da ilan edileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Peki, 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu açıklandı mı? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...