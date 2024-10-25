Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula! Sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu açıklandı mı?

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat sonuçları için son dakika MEB duyuruları takip ediliyor. Bakan Tekin'in açıklaması üzerine sonuçların 22.00'da ilan edileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Peki, 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu açıklandı mı? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00'de açıklanacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecekler.
2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI
(Takvim Foto Arşiv)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
Bakan Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.