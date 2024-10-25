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Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:47
Gri kategoride yer alan ’Zafer’ kod adlı Özcan Günay isimli PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve Zırhlı Araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay isimli PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

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