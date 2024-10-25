MSB acı haberi duyurdu! Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu





MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Pençe - Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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