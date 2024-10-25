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MSB acı haberi duyurdu! Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Kaplan operasyon bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 23:30
MSB acı haberi duyurdu! Tank Sözleşmeli Er Kander Babür şehit oldu

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe - Kaplan operasyon bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe - Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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