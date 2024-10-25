Elazığ’da ’yeşil reçete’ operasyonu! Madde bağımlılarına ilaç satan 1’i doktor 17 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilip madde bağımlılarına satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda 28 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle özel bir hastanede görevli bir doktor, bir eczacı ve üç eczane çalışanının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli daha belirlendi. Tespit edilen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, İstanbul ve Tokat'ta bulunan iki kişi dahil toplam 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 16 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu gruptan biri doktor olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında arama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

X hesabından açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, soruşturmada tutuklu sayısının 17'ye yükseldiğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube Müdürlüğümüzce, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu' kapsamında 28 Mayıs 2024 tarihinde başlatılan soruşturma neticesinde, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek uyuşturucu bağımlısı şahıslara satılmasını sağlayan, aralarında özel bir hastanede çalışan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanlarının da olduğu, Elazığ ilinde ikamet eden 32, Tokat ilinde ikamet eden 1 ve İstanbul ilinde ikamet eden 1 olmak üzere toplam 34 şüphelinin suç delilleri ile birlikte yakalanması maksadıyla 40 adreste eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında 1 doktorun da olduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuş, 1 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilmiştir. Daha önceden yapılan ara yakalamalarda tutuklanan şüpheliler ile birlikte dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 17 olmuştur. Güvenlik güçlerimiz Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla görevini başarıyla yürütmektedir" açıklamasında bulundu.