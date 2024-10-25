İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı anlar ortaya çıktı

Diyarbakır Bağlar'da ölü bulunan Narin'le (8) ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 250 kişinin ifadesine başvuruldu. Tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında ağır müebbet istendi.

TOPRAK YOLDA İLERLEDİ

Narin'in cesedini kırmızı renkli aracıyla taşıyan Bahtiyar'ın toprak yolda ilerlediği anlar iddianamede yer aldı. Görüntülere göre Narin, 21 Ağustos'ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldi. Bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında çiftliğe ait kameraya saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı araç girdi. Araç 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınındaki toprak yolda durdu. 38 dakika 11 saniye sonra dereden ayrıldı.