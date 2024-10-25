Marmara'da müsilaj alarmı! "Örümcek ağı gibi uzanıp gidiyor"

Marmara Denizi'nde kabus geri döndü: Müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Balıkesir Erdek Körfezi'nde dalış yaparak incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ni 2021'de kaplayan müsilajın tekrar ortaya çıktığını belirtti.
Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim 2024'te yapılan dalışta 10-15 metre arasında gözlemlenen müsilajın, 25 Ekim itibarıyla 10 metreden 24 metreye kadar yayıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Sarı ayrıca, deniz suyu sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerinde olduğunu ve yüzeyde 21 derece ölçülen sıcaklığın 40 metre derinlikte 16 dereceye düştüğünü aktardı.Türkiye'nin denizlerinin kabusu haline gelen musilaj yeniden görülmeye başlandı.