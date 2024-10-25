Marmara'da müsilaj alarmı! "Örümcek ağı gibi uzanıp gidiyor"

Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim 2024'te yapılan dalışta 10-15 metre arasında gözlemlenen müsilajın, 25 Ekim itibarıyla 10 metreden 24 metreye kadar yayıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Sarı ayrıca, deniz suyu sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerinde olduğunu ve yüzeyde 21 derece ölçülen sıcaklığın 40 metre derinlikte 16 dereceye düştüğünü aktardı.Türkiye'nin denizlerinin kabusu haline gelen musilaj yeniden görülmeye başlandı.

Müsilaj ın oluşumu ve etkileri hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Aslında soluduğumuz havanın içindeki oksijeni üreten çoğu tek hücreli alglerin kirlilik sonucu artan azot ve fosforu kullanarak aşırı çoğalması sonucu suya salgıladıkları polisakkaritlerden oluşuyor. Sümüksü, şeffaf ve kıvamlı bir yapıda olan bu salgı, sudaki bütün mikroorganizmalar için çok uygun bir gelişme ortamı sunuyor. Mikroorganizmaların da sürece dahil olmasıyla denizde kilometrelerce uzanan tül benzeri yapılar örümcek ağı gibi uzanıp gidiyor. Kibrit çöpü gibi küçük oluşumlarla başlayan süreç önce uzun şeritlere, sonra bulut gibi müsilaj kümelerine dönüşüyor. Müsilaj kümeleri ağırlaştıkça dibe çökerek pina, midye, istridye, sünger ve mercan gibi dipte sabit yaşayan canlıların beslenmesini, nefes almasını engelleyerek ciddi kayıplara neden oluyor. Müsilaj oluşumu Marmara Denizi'nde genellikle Karadeniz'den İstanbul Boğazı aracılığıyla giren suyun minimuma indiği, deniz şartlarındaki durağanlığın maksimuma çıktığı ekim ayında başlamaktadır. Bu ayda başlayan müsilaj kış boyunca devam ederek yoğunluk artığında nisan ayından itibaren deniz yüzeyine çıkmaktadır. Ancak yüzeyde görülen müsilaj toplam müsilajın binde biri bile değildir." ifadelerini kullandı.

25 MİLYON İNSANIN ATIKLARININ YÜZDE 55'İ ARITILIYOR

Açıklamasında deniz yüzey sıcaklığı ve artan kirliliğin müsilaj oluşumunu tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj, deniz ekosistemine ciddi zararı olan bir felakettir. Marmara Denizi çevresinde yaşayan 25 milyon insanın atıklarının ne yazık ki halen en fazla yüzde 55'i arıtılıyor. Geriye kalan atıkların yüzde 45'i sadece parçacıklar fiziksel olarak ayrılarak derin deşarjla denize boca ediliyor. Ülke endüstrisinin yarısından fazlası da Marmara Denizi çevresinde kümelenmiş vaziyette. Sanayi atıklarının da en iyi olasılıkla yarısı arıtılıyor, geri kalan kısmı hiç arıtılmadan Marmara Denizi'ne ulaşıyor." dedi.

Sarı, yoğun tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan gübreler, tarım zehirleri ve akarsu ağı ile denize ulaşan atık miktarının da oldukça yüksek olduğunu belirtti.