29 Ekim programı nasıl olacak? 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara, İzmir, İstanbul...

Ankara TUSAŞ 'ta gerçekleştiren hain terör saldırısının ardından 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı? İşte habere dair önemli detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı açıklamasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine ( TUSAŞ ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kutlamaların iptal edildiğini duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)

Başkentte kutlama yapılmayacak

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri paylaşıldı.