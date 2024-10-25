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29 Ekim programı nasıl olacak? 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara, İzmir, İstanbul...

Her yıl Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler var. Bu yıl salı gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı öncesi alçak terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) saldırısı bazı soruları beraberinde getirdi. Bu noktada 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı? İşte habere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:45
29 Ekim programı nasıl olacak? 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara, İzmir, İstanbul...

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Ankara TUSAŞ'ta gerçekleştiren hain terör saldırısının ardından 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim kutlamaları iptal mi edildi? Ankara 29 Ekim kutlamaları yapılacak mı? İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başkent Ankara'da 29 Ekim kutlamaları iptal mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı açıklamasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kutlamaların iptal edildiğini duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başkentte kutlama yapılmayacak

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri paylaşıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okullarda 29 Ekim kutlanacak mı?

Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen hain terör saldırısının ardından ülke genelinde okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanıp kutlanmayacağına dair henüz açıklama yapılmadı.

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