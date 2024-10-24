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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından Göktaş'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:00 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın bulunduğu araç kaza yaptı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)


Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.


Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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