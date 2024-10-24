Konya’da ihbara giden polisi 7 yerinden bıçakladı! İfadesi pes artık dedirtti

Emre Köroğlu (DHA)

Köroğlu'nun, söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı belirlendi. Aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenilen Köroğlu'nun suç kayıtları arasında 2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' da bulunuyor.

Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.