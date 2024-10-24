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Konya'da ihbara giden polisi 7 yerinden bıçakladı! İfadesi pes artık dedirtti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sağlık ekiplerine eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a saldırıp 7 bıçak darbesiyle yaralayan, kendisi de tabancayla vurulup yakalanan ve dün tutuklanan Emre Köroğlu ifadesinde, ''Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:09 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:09
Konya’da ihbara giden polisi 7 yerinden bıçakladı! İfadesi pes artık dedirtti

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Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi.

İhbara giden polis, 7 yerinden bıçaklandı. (DHA)İhbara giden polis, 7 yerinden bıçaklandı. (DHA)

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen N.K.'nin evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı.


Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis memuru Mustafa Topuz (DHA)Polis memuru Mustafa Topuz (DHA)


33 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Köroğlu'nun ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Konya’da ihbara giden polisi 7 yerinden bıçakladı! İfadesi pes artık dedirtti

Emre Köroğlu (DHA)Emre Köroğlu (DHA)

Köroğlu'nun, söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı belirlendi. Aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenilen Köroğlu'nun suç kayıtları arasında 2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' da bulunuyor.

Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

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