MSB’den haftalık Z raporu! TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası net mesaj: Bedelini ödeyecekler

Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir.

Öncelikle, dün terörle mücadelemizin etkinliğinin artırılmasına büyük katkıları olan TUSAŞ'ın Kahramankazan/Ankara'da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ( TUSAŞ ) Ankara'daki tesislerine zamanlaması manidar bir terör saldırısı düzenlendi. Kalleş saldırıyı PKK'nın yaptığı tespit edilirken 5 vatan evladı şehadet şerbeti içti. Kalleş saldırı sonrası şehitlerin kanı yerde kalmadı. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini dümdüz etti. "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER" Milli Savunma Bakanlığı nın (MSB), faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tuğamiral Zeki Aktürk (AA)







47 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla,

- Son bir hafta içerisinde, 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.235 (Irak: 1.171 / Suriye: 1.064 Suriye) olmuştur.

Dün (23 Ekim) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada;

- 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi,

- 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi,

- 2 adet mayın,

- 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile,

-1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1.568 şahıs ise engellenmiştir.

- Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.134'e, engellenen kişi sayısı da 83.875'e yükselmiştir.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram (71.644 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

19 Ekim'de Koyun Adaları'nın güneydoğusunda Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bildirilmiş, göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.