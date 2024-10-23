Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz."