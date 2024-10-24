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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Gazze'de zaman kaybetmeden ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 23:28 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 23:33
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Gazze’de zaman kaybetmeden ateşkes ilan edilmeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

"ZAMAN KAYBETMEDEN GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"
Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

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