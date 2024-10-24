Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Gazze’de zaman kaybetmeden ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (AA)

"ZAMAN KAYBETMEDEN GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.