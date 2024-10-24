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TUSAŞ'ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek verecek.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:33
TUSAŞ’ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek

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TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaralıları hastanedeki ziyareti sonrasında, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı.

57 PERSONELLE PSİKOSOSYAL DESTEK
Alınan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine 23 Ekim tarihinde terör saldırısı düzenlendi. (AA)TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine 23 Ekim tarihinde terör saldırısı düzenlendi. (AA)

İLKOKUL VE LİSEDE EĞİTİM GÖRENLER ÇOCUKLARA DA DESTEK
Bununla birlikte Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ'ın yerleşkesindeki kreşle yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara da psikososyal destek vereceği belirtildi.

Yerleşkede yer alan kreşin saldırı sonrasında bugün kapalı olduğu öğrenilirken, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde yürütüleceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlayacağı kaydedildi.

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