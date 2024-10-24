Havalimanlarında turuncu alarm nedir, neden verilir?

(Takvim Foto Arşiv)
Turuncu alarm durumunda hangi önlemler alınır?
Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;
◼ İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarmı Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.
◼Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.
◼Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır.
◼Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.
◼Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.
◼Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60'ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.
(Takvim Foto Arşiv)
Yolculardan en az üç saat önce terminale gelmeleri bekleniyor
Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.