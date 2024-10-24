Havalimanlarında turuncu alarm nedir, neden verilir?

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TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin harekete geçildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Giriş çıkış güvenlik önlemleri artırıldı Havalimanlarında bulunan güvenlik birimleri acil toplanarak turuncu alarm kararını resmi olarak güvenlik birimlerine iletti. Karar neticesinde havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemleri çoğaltıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.