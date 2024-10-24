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Havalimanlarında turuncu alarm nedir, neden verilir?

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi. Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırılırken vatandaşlar "turuncu alarm" ne anlama geliyor araştırmaya başladı. Peki turuncu alarm ne demek? Hangi durumlarda turuncu kod verilir? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:12
Havalimanlarında turuncu alarm nedir, neden verilir?

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TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin harekete geçildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Giriş çıkış güvenlik önlemleri artırıldı

Havalimanlarında bulunan güvenlik birimleri acil toplanarak turuncu alarm kararını resmi olarak güvenlik birimlerine iletti. Karar neticesinde havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemleri çoğaltıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Turuncu alarm ne demek, neden verilir?

Turuncu alarm, Havameydanı dışında bir olay meydana geldiğinde ya da terör veya sabotaj eylemlerinin yakın zamanda meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair istihbarat alındığında uygulanır.

Havalimanlarında turuncu alarm nedir, neden verilir?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Turuncu alarm durumunda hangi önlemler alınır?

Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;

◼ İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarmı Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.

◼Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.

◼Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır.

◼Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.

◼Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.

◼Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60'ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yolculardan en az üç saat önce terminale gelmeleri bekleniyor

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

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