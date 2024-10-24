Fetullah Gülen geberdi örgütte taht kavgası başladı! "CIA Cevdet Türkyolu için devreye girdi" iddiası!

Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Ekrem Dumanlı ve Mustafa Özcan... Hepsi de FETÖ'nün başına geçmek için kolları sıvadı. Ama Türkyolu'nun adı ağırlık kazandı!

Gülen'in tüm sırlarını bilen ve yeğeni ile evli olan nam-ı diğer "Uzun Cevdet", CIA korumasına alındı. Çünkü liderlik savaşında suikast iddiaları yayılmaya başladı.

SIR KÜPÜ

"Gülen'in sekreteri" Türkyolu, örgüt kasasındaki 15 milyar doları yönetiyor. Gayrimenkul zengini olarak biliniyor.

TÜRK'YOLU KARANLIK'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından iktidar savaşı başladı. FETÖ'nün başına geçmek isteyen ABD yöneticisi Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Ekrem Dumanlı ve Mustafa Özcan gibi isimler arasında mücadele olduğu vurgulandı. Hatta bu kapışmanın suikasta kadar varabileceği iddiası ortaya atıldı. Türkyolu'na destek için ABD istihbarat servisi CIA'nin bile devreye girdiği vurgulandı. CIA ajanlarının Türkyolu'na Gülen'in gömüleceği törende suikast olacağı ihbarını alarak tedbirlerini gözden geçirdiği anlaşıldı. Özcan'ın da liderliğe oynadığı ancak suikast korkusu sebebiyle "derinden" gittiği hatırlatıldı...

HESAP ZAMANI

Sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. FETÖ'yü övücü nitelikte paylaşımda bulunan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilip bu hesaplar kapatıldı. Bu kişiler hakkında işlem başlatıldı.

MEZARI KAZILDI

FETÖ elebaşı Gülen, bugün Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftlikte gömülecek. Mezarı kazmak için dün hafriyat işlerinde kullanılan iş makinaları çiftlikte görüldü.