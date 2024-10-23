Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Baş hain iblisler gibi onursuzca öldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında önemli açıklamalar yaptı:

Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş, gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür.

15 Temmuz'da ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara, sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle hadlerini bildirdik.

Darbecileri, gözünü kan bürümüş haysiyet fukaralarını bozguna uğrattık.

Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun, FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak.

Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz.

Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.

Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz.

Başkan Erdoğan, Yenidoğan çetesi soruşturması ile ilgili de "Birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiamızın hırpalanmasına göz yummayız. Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi.