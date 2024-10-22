İsrail askerleri aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmiş! Avustralyalı tanık Türkiye’de

Eygi'nin son anlarında yanında bulunan ve ifade vermek üzere Türkiye'ye gelen tanık O'Sullivan, "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi talebiyle Haydarpaşa'da bekleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti.

Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi (Fotoğraf: AA)

Burada gazetecilere açıklama yapan O'Sullivan, Eygi'nin, hemen yanı başında vurulduğunu anlatarak, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri aptalca bir yalandan ibarettir. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı." dedi.

O'Sullivan, İsrailli yetkililerin amaçlarının, kendileri gibi diğer uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O'Sullivan, "Türk Devleti'nin de bu konuda bir suç duyurusu vardı, iki dosya birleşti. Olayın birincil tanığı olarak sözlü ifademi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermek üzere Türkiye'ye geldim. İnşallah Ankara'ya gideceğiz, ifademi vereceğim." diye konuştu.