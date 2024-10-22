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İsrail askerleri aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmiş! Avustralyalı tanık Türkiye'de

İşgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililere yönelik suç duyurusu kapsamında ifade vermek üzere Türkiye'ye gelen Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Ankara'ya ulaştı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 00:46 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 00:46
İsrail askerleri aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmiş! Avustralyalı tanık Türkiye’de

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Yeryüzü Avukatları Derneği, Türk-Amerikan aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da soykırımcı İsrail askerleri tarafından katledilmesinin ardından İsrailli yetkililer hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Eygi'nin son anlarında yanında bulunan ve ifade vermek üzere Türkiye'ye gelen tanık O'Sullivan, "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi talebiyle Haydarpaşa'da bekleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti.

Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi (Fotoğraf: AA) Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Türkiye'ye geldi (Fotoğraf: AA)

Burada gazetecilere açıklama yapan O'Sullivan, Eygi'nin, hemen yanı başında vurulduğunu anlatarak, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri aptalca bir yalandan ibarettir. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı." dedi.

O'Sullivan, İsrailli yetkililerin amaçlarının, kendileri gibi diğer uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O'Sullivan, "Türk Devleti'nin de bu konuda bir suç duyurusu vardı, iki dosya birleşti. Olayın birincil tanığı olarak sözlü ifademi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermek üzere Türkiye'ye geldim. İnşallah Ankara'ya gideceğiz, ifademi vereceğim." diye konuştu.

Şehit Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi (Fotoğraf: AA)Şehit Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi (Fotoğraf: AA)

KATİL İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.


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