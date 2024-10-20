MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi

PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)



KİM BU CAİZE SELBER VE EMİNE ULAŞ?

Aslen Siirtli olan Berfin Roj kod Caize Selber, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1999'da İstanbul'dan PKK/KCK kırsal kadrolarına katılım sağladı. Katılım yapması akabinde terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum'da savaşması için zorlandı. 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu. Terör örgütünün Parti Merkez Okulu'nda eğitim aldı. Son olarak Süleymaniye'deki toplumsal alan faaliyetlerinde bulundu.



1992 yılında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Tekoşer kod Abdi Ulaş'ın kız kardeşi olan Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş, terör örgütüne 1999'da katılım sağladı. Uzun yıllar Tunceli'de silahlı faaliyet gösterdi. Yine Tunceli'de güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak'ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil'de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde yer aldı.