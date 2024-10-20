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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Süleymaniye'de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz'leş'tirildi

MİT'in PKK'nın yeni üssü haline gelen Süleymani'yedeki kilit operasyonları sürüyor. Süleymaniye’nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren ve bölgede halkını haraca bağlayıp teröristleri besleyen Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş etkisiz hale getirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:19
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik kilit operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

MİT, Irak/Süleymaniye'nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK'nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe!

MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

BÖLGE HALKINDAN HARAÇ TOPLAYIP TERÖRİST BESLEDİLER

MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Berfin Roj kod Caize SELBER ile Tekoşin Dilgeş kod Emine ULAŞ'ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.

PKK/KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

ÖRGÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ YAPILANMASINA TALİMAT GÖNDERİYORLARDI

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.

MİT'ten Süleymaniye'de kilit operasyon (Takvim.com.tr / Arşiv)MİT'ten Süleymaniye'de kilit operasyon (Takvim.com.tr / Arşiv)

ADIM ADIM İZLENDİ, EN UYGUN ANDA AVLANDI

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.

Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi

PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

KİM BU CAİZE SELBER VE EMİNE ULAŞ?

Aslen Siirtli olan Berfin Roj kod Caize Selber, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1999'da İstanbul'dan PKK/KCK kırsal kadrolarına katılım sağladı. Katılım yapması akabinde terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum'da savaşması için zorlandı. 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu. Terör örgütünün Parti Merkez Okulu'nda eğitim aldı. Son olarak Süleymaniye'deki toplumsal alan faaliyetlerinde bulundu.


1992 yılında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Tekoşer kod Abdi Ulaş'ın kız kardeşi olan Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş, terör örgütüne 1999'da katılım sağladı. Uzun yıllar Tunceli'de silahlı faaliyet gösterdi. Yine Tunceli'de güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak'ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil'de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde yer aldı.

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