MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik kilit operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
MİT, Irak/Süleymaniye'nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK'nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.
PKK/KCK’nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj ve Emine Ulaş etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)
BÖLGE HALKINDAN HARAÇ TOPLAYIP TERÖRİST BESLEDİLER
MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Berfin Roj kod Caize SELBER ile Tekoşin Dilgeş kod Emine ULAŞ'ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.
PKK/KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.
ÖRGÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ YAPILANMASINA TALİMAT GÖNDERİYORLARDI
Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.
MİT'ten Süleymaniye'de kilit operasyon (Takvim.com.tr / Arşiv)
ADIM ADIM İZLENDİ, EN UYGUN ANDA AVLANDI
Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu.
Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.