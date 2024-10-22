Marmaray’da teknik arıza! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Haftanın ikinci iş gününde Marmaray'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.
Haftanın ikinci iş gününde Marmaray'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Daha sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli yolcularımız
Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için saat 09.55'ten itibaren çalışma yapılacağından Marmaray trenleri Gebze-Feneryolu ve Halkalı-Ayrılıkçeşmesi arasında işleyecektir.
Bu saat aralığında Söğütlüçeşme istasyonunda yolcu hizmeti verilemeyecektir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.