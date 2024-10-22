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Marmaray'da teknik arıza! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:05
Marmaray’da teknik arıza! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

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Haftanın ikinci iş gününde Marmaray'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Marmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medyaMarmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medya

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Marmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medyaMarmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medya

Daha sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yolcularımız

Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için saat 09.55'ten itibaren çalışma yapılacağından Marmaray trenleri Gebze-Feneryolu ve Halkalı-Ayrılıkçeşmesi arasında işleyecektir.

Bu saat aralığında Söğütlüçeşme istasyonunda yolcu hizmeti verilemeyecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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