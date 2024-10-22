Marmaray’da teknik arıza! Seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Haftanın ikinci iş gününde Marmaray 'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Marmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medya

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Marmaray hesabından yapılan paylaşım. Fotoğraf: Sosyal medya

Daha sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli yolcularımız

Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için saat 09.55'ten itibaren çalışma yapılacağından Marmaray trenleri Gebze-Feneryolu ve Halkalı-Ayrılıkçeşmesi arasında işleyecektir.

Bu saat aralığında Söğütlüçeşme istasyonunda yolcu hizmeti verilemeyecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.