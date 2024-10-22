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Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ‘hayasızca hareket’ soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.

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