Yenidoğan Bebek Çetesi üyesi Hemşire Mehtap Sayar hangi hastanelerde çalıştı? Mehtap Sayar kimdir?

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sağlık skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yenidoğan Çetesi olayında adı geçen çete üyeleri merak ediliyor. Karanlık çetenin üyeleri araştırma konusu olurken Mehtap Sayar kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Peki Mehtap Sayar kimdir? Hemşire Mehtap Sayar hangi hastanelerde görev aldı? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) ÇETE ÜYESİ HEMŞİRE MEHTAP SAYAR KİMDİR? İddianamede adı geçen Mehtap Sayar, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan bir örgüt üyesidir. Sayar'ın, şüpheli Hasan Basri G. ile gerçekleştirdiği görüşmede, bebek hastaların tedavisinin uygun olmayan koşullarda yapıldığı, "Mehtap çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?" ve "Yav, öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" şeklindeki kan donduran ifadelerle kayıt altına alındığı belirlendi.