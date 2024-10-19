Video çekerek yardım istemişti: Üniversite öğrencisi Fatma Akbaş devlet korumasında!

VİDEO ÇEKEREK YARDIM İSTEDİ Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Fatma Akbaş tanıştığı kişiler tarafından cinsel istismara uğradığını, kimlik bilgilerinin çalındığını ve ellerindeki fotoğraflarla şantaja uğradığını belirterek yardım istediği bir video çekti.

"18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır.

Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede "Adli Görüşme Odasında (AGO)" psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."