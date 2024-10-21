Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber’e konuştu: FETÖ ile mücadelemiz sürecek

Cevdet Yılmaz A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle inşallah dağılır bu yapı. Türkiye çok büyük bedeller ödetti. 15 Temmuz'da maalesef şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için bu haber önemli diye düşünüyorum.

ÇOK DAHA DİRENÇLİ ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Bundan mutlaka dersler çıkarılması lazım toplum olarak baktığımız zaman yabancı bir takım istihbarat örgütlerinin aracı olarak ülkemizi karıştırmaya çalışan demoktratik düzeni anti demokratik yollarla farklı yöntemlerle yıkmaya çalışan güçlere karşı şok daha dirençli bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ ULUSLARARASI ARENADA SÜRECEK"

Türkiye çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük tehdidi bertaraf etti ama her zaman için uyanık olmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem FETÖ'den artık yapılar hem de diğer olası başka yapılanmalara karşı mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Dost ve kardeş ülkelere de aynısını tavsiye ediyoruz. Biz yaşadık onlar yaşamasınlar. Uluslararası arenada da bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KARANLIK ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÖLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gülen'in ölümüne ilişkin, "Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek, bu ölüm bizi rehavete itmeyecektir." dedi.

Bakan Fidan'ın FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklaması (X)