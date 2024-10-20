Yenidoğan çetesinin tehdit ettiği savcı: Kurt kapanına girdiniz

Türkıye, 12 bebeğin ölümüne yol açan ve devleti dolandıran çeteyi konuşuyor. Bu iddiaların ilk olarak gündeme getiren, yeni doğum yapmış bir anne oldu. Anne, ifadesinde yoğun bakım ünitelerinin 8 bin TL karşılığında doldurulduğunu söyledi.

MÜSTEŞAR DİYE

Çetesinin lideri olarak öne çıkan Mustafa Kemal Zengin, kendisini müsteşar olarak tanıttı ve soruşturma savcısını tehdit etti. Bu tehdit görüntüler, gazeteci Emrullah Erdinç tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntülerde Mustafa Kemal Zengin, soruşturma savcısına, "Seni korumak yetmez, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar devlet için yurtdışında operasyon yapan kişiler, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var. İçerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş, sana kimse dokunamaz ifadelerini kullandı" dedi. Geri adım atmayan savcı, dün sosyal medyada sessizliğini bozdu; Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter.