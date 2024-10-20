PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yenidoğan çetesinin tehdit ettiği savcı: Kurt kapanına girdiniz

SGK'dan para alabilmek için 12 bebeğin ölümüne yol açıldığı soruşturmasını yürüten savcının, makam odasında tehdit edildiği anlar ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Yenidoğan çetesinin tehdit ettiği savcı: Kurt kapanına girdiniz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkıye, 12 bebeğin ölümüne yol açan ve devleti dolandıran çeteyi konuşuyor. Bu iddiaların ilk olarak gündeme getiren, yeni doğum yapmış bir anne oldu. Anne, ifadesinde yoğun bakım ünitelerinin 8 bin TL karşılığında doldurulduğunu söyledi.

MÜSTEŞAR DİYE

Çetesinin lideri olarak öne çıkan Mustafa Kemal Zengin, kendisini müsteşar olarak tanıttı ve soruşturma savcısını tehdit etti. Bu tehdit görüntüler, gazeteci Emrullah Erdinç tarafından ortaya çıkarıldı. Görüntülerde Mustafa Kemal Zengin, soruşturma savcısına, "Seni korumak yetmez, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar devlet için yurtdışında operasyon yapan kişiler, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var. İçerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş, sana kimse dokunamaz ifadelerini kullandı" dedi. Geri adım atmayan savcı, dün sosyal medyada sessizliğini bozdu; Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 9 hastanenin kapısına kilit: Aileler hastane önlerinde toplandı! Tepkiler çığ gibi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi
SON DAKİKA