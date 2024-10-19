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Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu

Yenidoğan bebekleri devletten sigorta parası almak amacıyla kuvözde ölüme terk eden sağlık çalışanlarına dair skandallar devam ediyor. Mağdur aileler sosyal medya üzerinden yaşadıkları trajedileri paylaşırken, katil doktor Mehmet Gürül’ün Duygu Hastanesi’ndeki çalışmaları ve bebeklerin tedavisindeki ihmalleri yeniden gündeme geldi. Aileler, bebeklerinin durumu hakkında yanıltıldıklarını ve kötü sağlık koşullarında tedavi gördüklerini vurguladı. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken, Dr. Gürül'ün serbest bırakılması ailelerde büyük bir öfkeye neden oldu. Adaletin yerini bulması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:39
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu

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Yenidoğan bebekleri devletten sigorta parası almak amacıyla kuvözde ölüme terk eden sağlık çalışanlarına dair yeni skandal detaylar gün yüzüne çıkmadı. Mağdur ailelerin sayısının henüz netleşmediği bu olayda, cani sağlık çalışanlarıyla karşılaşan aileler, sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları trajediyi paylaştı.

"Yenidoğan Çetesi" mağduru Emre Erol, dosyada adı geçen Dr. Mehmet Gürül'ün özel Duygu Hastanesi'ne geçtiğini ve burada mesleğine devam ettiğini belirtti. Erol, bebeklerinin Gürül'ün tedavisi sonucunda felçli ve engelli kaldığını vurguladı.

Mağdur bebek Ayüce Aşut Erol'un raporuMağdur bebek Ayüce Aşut Erol'un raporu

Acılı baba, cani doktor tarafından çocuğu için çıkarılan raporu sosyal medya hesabından paylaşırken raporda kan donduran detaylar dikkat çekti.

Özel Duygu Hastanesi tüm paylaşımları kaldırdıÖzel Duygu Hastanesi tüm paylaşımları kaldırdı

DUYGU HASTANESİ KATİL DOKTOR HAKKINDA TÜM İÇERİKLERİ SİLDİ

Dr. Mehmet Gürül hakkında babanın yaptığı paylaşımlar sonrasında, Duygu Hastanesi'nin Gürül ile ilgili tüm içerikleri sildiği tespit edildi. Baba Gürül Hastanenin müşteri hizmetleriyle tekrar iletişime geçildiğinde, Gürül'ün hastaneden ayrıldığı ve personelin konu hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Ancak, Gürül'ün hastaneden ne zaman ayrıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Duygu Hastanesinden atılan mesajDuygu Hastanesinden atılan mesaj

Dr. Mehmet Gürül nedeniyle çocuklarını kaybeden bir başka mağdur aile, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan skandalları gözler önüne serdi. 19 Temmuz 2024'te Duygu Hastanesi'nde bebeklerinin dünyaya geldiğini ifade eden Rıdvan Değer, çocuklarının aynı ayın 27'sinde hayatını kaybettiğini ve doktorun Dr. Mehmet Gürül olduğunu açıkladı. Mağdur baba, yoğun bakıma alınan bebeğinin 6. günde "hayati risk yok" denildikten sonra 9. günde kaybedildiğini belirtti.

Soruşturmada Duygu Hastanesi'nin de dahil olduğunu ifade eden mağdur baba, "Bebeğimizi 3 ay önce bunlar öldürdü" diyerek soruşturma başlangıç raporunu paylaştı.

Bebeğini kaybeden Rıdvan Değer 3 ay önce benim bebeğimi öldürdü iddiada da adı geçen doktor katil. Ama hastane ölüm vakası yoktur diye yalanlıyor. ifadelerini kullandı.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu

Harun Enes bebekHarun Enes bebek

"KÜVÖZ DOLU YER YOK DİYE KATİLLERE YOLLUYORLARMIŞ"

Mağdur ailelerin sayısı giderek artarken sosyal medya hesabından açıklama yapan başka bir aile ise "canım oğlum Harun 1.06.2023 tarihinde Çam Sakura'da doğumu gerçekleşti. Doğumdan hemen sonrası resmi;" paylaşımı yaparak "Doğumdan birkaç saat sonra apar topar ambulans ile Bağcılar Şafak Hastanesine sevk edildi." dedi.

Bebeklerinin 1 Hafta boyunca kendilerine gösterilmediğini söyleyen acılı baba, "İlk gördüğümüzde durumu yine iyiydi. Resim çekmemize kesinlikle izin vermediler. Doktoru Mehmet Gürül durumu çok iyi vs. ile bizi oyaladı. Bez ve mama ihtiyacını karşılayıp ayrıldık.

Sonraki haftalarda gittiğimizde ciğerinde problem olduğunu söylediler. Antibiyotik başladıklarını birkaç haftaya(!) taburcu edeceklerini söylediler. Yüzü solgundu titriyordu bebeğim. Mama verilmemesine rağmen her hafta mama istendi benden.." ifadelerini kullandı.

Sonraki hafta başka bir doktora gittiğini söyleyen acılı baba bebeğinin gözlerinin artık açılmadığını belirterek "biraz doktorun üstüne gidince hastanede ciğerleri enfeksiyon kaptığını öğrendik. Doktor "Müsterih olun atlatacaktır(!)" dedi." açıklamasını yaptı.

BOZUK OKSİJEN TÜPÜ İLE BİZİ AMBULANSA GÖNDERDİLER

Paylaşımının devamında süreç hakkında açıklamada devam eden acılı baba, "Kurban bayramının 2. Gün telefon ile aradılar. Çocuğunuz entübe edildi dediler. Apar topar/Kavga dövüş başka hastaneye sevkini istedik. Son darbeyide sevk edilirken vurdular. Bozuk oksijen tüpü ile bizi ambulansa gönderdiler" dedi.

Bebeğinin sevk edilirken ki halini paylaşan mağdur baba, cani doktor Mehmet Gürül'ün yeni hastanedeki doktora "Çocuğun durumu stabil, bir sıkıntısı yok vs.vs." gibi ifadeler kullandığını söyledi.

Öldürülen Harun Enes bebeğin mezarıÖldürülen Harun Enes bebeğin mezarı

'RESMEN TÜM TUŞLARA BASMIŞLAR'

Yeni hastane sevk edildikten sonra hemen tetkiklerin yapıldığını anlatan baba doktorun acil kendisiyle görüşmek istediğini söyleyerek, "eski hastane doktorunun kendilerini kandırdığını, şuanda bize bir enkaz gönderildiğini ciğer filmleri ve kan değerleri ile anlattı. Verdikleri ilaçları ve tedaviyi eleştirerek anlattı. "Resmen tüm tuşlara basmışlar" diyerek bize "Çocuğun durumu stabil" diyerek yalan attıklarını söyledi. Kandaki oksijen değerleri çok kötüydü. 100'ün altı büyük risk iken onun değerleri 70-80'lerde geziyordu." ifadelerini kullandı.

Ertesi gün ziyaretine gittiğimde satürasyon değeri iyice düşmüş olduğunu aktaran acılı baba, Hemşireler bu değerlerde birinin yaşamasının imkansız olduğunu morarması gerektiğini ve vefat etmesi gerektiğini fakat Harun Enes'in direndiğini" söyledi.

OĞLUM DAHA FAZLA DAYANAMADI

Oğlunun daha fazla dayanamadığını ifade eden acılı baba, çocuğunun hastaneye varmadan 10 dakika önce vefat ettiğini belirterek, "İlk defa dokunduk, hâlâ sıcacıktı. O günlerde neler yaşadığımızı yalnızca Allah ve dostlarım biliyor. Amacım edebiyat yapmak ya da demagoji değil," mesajını verdi.

Katil doktor Mehmet GürülKatil doktor Mehmet Gürül

KATİL DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Tüm yaşananlara rağmen Bir başka darbeyi de doktorunun serbest bırakıldığını duyduğumda yedim. diyen mağdru baba adeletin yerini bulması için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Yenidoğan çetesi hakkında iddianame hazırlandıYenidoğan çetesi hakkında iddianame hazırlandı

YENİDOĞAN ÇETESİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bebekleri ölüme gönderen 'Yenidoğan Çetesi', Türkiye'nin gündemini sarstı. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 19 hastane ve sağlık şirketi de malen sorumlu gösteriliyor. Zanlılardan Gıyasettin Mert Özdemir için 589 yıl, Fırat Sarı ve İlker Gönen için ise 582 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

22'si tutuklu olan 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, hastane sahipleri, başhekimler, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere birçok kişi yer alıyor. Bu isimler arasında Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül de bulunuyor.

TRG Hospital'de doktor olarak çalışıyor. Hakkında, "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor.

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