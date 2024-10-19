Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu

" Yenidoğan Çetesi " mağduru Emre Erol, dosyada adı geçen Dr. Mehmet Gürül 'ün özel Duygu Hastanesi 'ne geçtiğini ve burada mesleğine devam ettiğini belirtti. Erol, bebeklerinin Gürül'ün tedavisi sonucunda felçli ve engelli kaldığını vurguladı.

Yenidoğan bebekleri devletten sigorta parası almak amacıyla kuvözde ölüme terk eden sağlık çalışanlarına dair yeni skandal detaylar gün yüzüne çıkmadı. Mağdur ailelerin sayısının henüz netleşmediği bu olayda, cani sağlık çalışanlarıyla karşılaşan aileler, sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları trajediyi paylaştı.

Acılı baba, cani doktor tarafından çocuğu için çıkarılan raporu sosyal medya hesabından paylaşırken raporda kan donduran detaylar dikkat çekti.

Özel Duygu Hastanesi tüm paylaşımları kaldırdı

DUYGU HASTANESİ KATİL DOKTOR HAKKINDA TÜM İÇERİKLERİ SİLDİ

Dr. Mehmet Gürül hakkında babanın yaptığı paylaşımlar sonrasında, Duygu Hastanesi'nin Gürül ile ilgili tüm içerikleri sildiği tespit edildi. Baba Gürül Hastanenin müşteri hizmetleriyle tekrar iletişime geçildiğinde, Gürül'ün hastaneden ayrıldığı ve personelin konu hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Ancak, Gürül'ün hastaneden ne zaman ayrıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Duygu Hastanesinden atılan mesaj

Dr. Mehmet Gürül nedeniyle çocuklarını kaybeden bir başka mağdur aile, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan skandalları gözler önüne serdi. 19 Temmuz 2024'te Duygu Hastanesi'nde bebeklerinin dünyaya geldiğini ifade eden Rıdvan Değer, çocuklarının aynı ayın 27'sinde hayatını kaybettiğini ve doktorun Dr. Mehmet Gürül olduğunu açıkladı. Mağdur baba, yoğun bakıma alınan bebeğinin 6. günde "hayati risk yok" denildikten sonra 9. günde kaybedildiğini belirtti.

Soruşturmada Duygu Hastanesi'nin de dahil olduğunu ifade eden mağdur baba, "Bebeğimizi 3 ay önce bunlar öldürdü" diyerek soruşturma başlangıç raporunu paylaştı.

Bebeğini kaybeden Rıdvan Değer 3 ay önce benim bebeğimi öldürdü iddiada da adı geçen doktor katil. Ama hastane ölüm vakası yoktur diye yalanlıyor. ifadelerini kullandı.