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Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

Türkiye’yi sarsan “Yenidoğan Çetesi” skandalı, bebeklerine yapılan yanlış tedavilere karşı mağdur olan ailelerin tepkilerini artırdı. Avcılar’daki özel bir hastanenin önünde toplanan aileler, çocuklarına uygulana yanlış tedavi yöntemlerine karşı isyan ettiler. Acılı aileler gözyaşları içinde hastanenin camlarını yumruklayarak yaşadıkları zorlu anları anlattılar.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:15 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:11
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime

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Türkiye'de sağlık sisteminde yaşanan büyük bir skandal, toplumun geniş kesimlerini derinden sarstı. "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütü, yenidoğan bebeklerin sağlık raporlarını değiştirmek ve bu bebekler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) haksız kazanç sağladılar. Olayın detayları gün yüzüne çıkarken, yaşananlar karşısında tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle Avcılar'daki özel bir hastanenin önünde düzenlenen protesto, bu skandalın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yenidoğan yakınları Avcılardaki özel hastane önünde isyan etti! Protestolar giderek artıyor: Bebeğime üç defa entübe uyguladılar!Yenidoğan yakınları Avcılardaki özel hastane önünde isyan etti! Protestolar giderek artıyor: Bebeğime üç defa entübe uyguladılar!
Yenidoğan yakınları Avcılar'daki özel hastane önünde isyan etti! Protestolar giderek artıyor: "Bebeğime üç defa entübe uyguladılar!"

12 BEBEK VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak plan yürüterek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete 12 bebeğim ölümüne neden oldu.

BAZI HASTANELER KAPATILDI

Çete üyelerinin 22'si tutuklanırken bazı hastaneler de kapılarına kilit vuruldu. Çetenin her faaliyeti adeta kan dondurdu. Bu dehşet suçu SGK'dan her bebek için günlük 8 bin lira ücret almak için yaptıkları ortaya çıktı.

Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime

HASTANE ÖNÜNDE İSYAN ETTİLER

Bugün, Avcılar'daki özel hastanenin önünde toplanan mağdur aileler, bebeklerinin maruz kaldığı kötü muameleye karşı sessiz kalmadı. Mağdur vatandaşlar, hastanenin camlarını yumrukladı.

Gözyaşları içinde protesto eden bir anne:

"Bebeğim bu hastaneye 2 kilo 400 gram olarak yattı, ama taburcu olduğunda 2 kilo 100 gramdı. Süt sağdık, getirdik ama bebeğimize vermediler. Sütümüz çöpe atıldı, üç kez entübe yaptılar bebeğime" dedi. Bu sözler diğer aileleri de etkiledi".

BEBEĞİNİ BAŞKA HASTANEYE SEVK EDEMEDİ

Protestolar sırasında, bebeklerini başka hastanelere sevk edemeyen ailelerin yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Bir baba, hastaneden çocuklarını almka için ambulans beklediklerini, ancak ruhsatı iptal edilen hastane yönetiminin bu işlemleri gerçekleştirmediğini anlattı.

Konuyla ilgili olarak video çeken şahıs şu ifadelere yer verdi:

Bebeğini başka hastaneye sevk edemedi

"Bebeğimizin sevkinin yapılmasını bekliyoruz. Üzgünüz, sıkıntılıyız. Bir an önce yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz. Kendiniz götürün dediler. Böyle saçma bir şey olmaz. 4 gündür bebek burada. Eğer kendimiz götüreceksek niye bekliyoruz. Bir an önce 112'den buraya ambulans gönderilmesini bekliyoruz"

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