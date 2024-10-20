Sosyal medyadan yardım istemişti: Devlet korumasına alındı

Ordu Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki F.A., cinsel istismara uğradığını ve şantaja maruz kaldığını belirterek bir video ile yardım talep etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, F.A. için güvenlik ve koruma tedbirlerinin alındığını duyurdu. Bakan Göktaş , "Sosyal medyada gündeme gelen F.A. kızımız için İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri sağlanmıştır. Uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN